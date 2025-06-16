Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
16 июня, 19:18
2

Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Ирина Марцияш

Россия вечером 16 июня запустила по Украине свои ударные БПЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Смотрите также Попадание в 10 локациях: Россия ударила почти 140 ударными БпЛА

 

19:02, 16 июня

Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

18:52, 16 июня

Вражеский БПЛА курсом на Сумы.

18:48, 16 июня

Черниговщина – угроза применения вражеских ударных БПЛА.

18:38, 16 июня

Сумщина – угроза применения вражеских ударных БПЛА.