"Шахеды" разлетелись по ряду областей Украины: где существует угроза атаки дронами-камикадзе
17 марта 2024, 19:07Читати новину українською
Вечером 17 марта российские военные запустили дроны-камикадзе "Шахед". В результате в ряде областей объявили воздушную тревогу.
24 Канал наблюдает за ситуацией в регионах. Мы расскажем вам, где сохраняется угроза атаки дронами-камикадзе "Шахед". Не игнорируйте воздушную тревогу, если ее объявили в вашем регионе, ведь это может уберечь вам жизнь.
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Где сохраняется угроза "Шахедов"
18:09 Воздушные силы предупредили, что Днепропетровская областьи под угрозой применения ударных БПЛА.17:16 Воздушные силы отметили, что БПЛА фиксируют на Днепропетровщине. И что движутся они в направлении Харьковщины и Полтавщины.17:01 Первое сообщение об угрозе "Шахедов" поступило от Воздушных сил. Предупреждали жителей Днепропетровской области.