Оккупанты снова атакуют "Шахедами": какие области оказались под угрозой
В ночь на 18 июня оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Сначала беспилотники фиксировали на Днепропетровщине, а впоследствии тревога охватила и другие области.
Призываем жителей областей, где сейчас объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь. Где существует угроза атаки "Шахедов" – сообщает 24 Канал.
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Враг запустил "Шахеды"Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.
В Николаевской области прозвучал отбой воздушной тревоги. Воздушные силы сообщили, что сейчас в воздушном пространстве есть 2 группы "Шахедов": Новую группу "Шахедов" зафиксировали в Запорожской области. Сейчас тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. Мониторинговые телеграм-каналы впоследствии сообщили, что дрон летел в направлении Днепра, однако развернулся и изменил маршрут в направлении Запорожской области. В Днепропетровской области зафиксировали движение беспилотников. Воздушные силы предупредили, что, вероятно, оккупанты запустили "Шахеды".
В Николаевской области прозвучал отбой воздушной тревоги.
Воздушные силы сообщили, что сейчас в воздушном пространстве есть 2 группы "Шахедов":
Новую группу "Шахедов" зафиксировали в Запорожской области.
Сейчас тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.
Мониторинговые телеграм-каналы впоследствии сообщили, что дрон летел в направлении Днепра, однако развернулся и изменил маршрут в направлении Запорожской области.
В Днепропетровской области зафиксировали движение беспилотников. Воздушные силы предупредили, что, вероятно, оккупанты запустили "Шахеды".