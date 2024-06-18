Оккупанты снова атакуют "Шахедами": какие области оказались под угрозой

В ночь на 18 июня оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Сначала беспилотники фиксировали на Днепропетровщине, а впоследствии тревога охватила и другие области.

Призываем жителей областей, где сейчас объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь. Где существует угроза атаки "Шахедов" – сообщает 24 Канал.

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Враг запустил "Шахеды"

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