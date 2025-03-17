Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеской атаки

Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. В понедельник, 17 марта, враг в очередной раз выпустил свои ударные БПЛА по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся дроны