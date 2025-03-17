Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеской атаки
Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. В понедельник, 17 марта, враг в очередной раз выпустил свои ударные БПЛА по Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся дроны
Николаевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления! Черкасская область (Черкасский и Золотоношский р-ны) – угроза применения врагом ударных БПЛА! Днепр, Харьков, Запорожье – в вашем направлении вражеские БПЛА. Днепр, Полтава, Кривой Рог – в вашем направлении вражеские БПЛА! Новая группа вражеских ударных БПЛА заходят на юго-запад Днепропетровщины с ВОТ, курс – северо/северо-западный. Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БПЛА! Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Николаевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления!
Черкасская область (Черкасский и Золотоношский р-ны) – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Днепр, Харьков, Запорожье – в вашем направлении вражеские БПЛА.
Днепр, Полтава, Кривой Рог – в вашем направлении вражеские БПЛА!
Новая группа вражеских ударных БПЛА заходят на юго-запад Днепропетровщины с ВОТ, курс – северо/северо-западный.
Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!