Россия в очередной раз запустила дроны-камикадзе: где есть опасность из-за "Шахедов"

Поздно вечером 18 сентября россияне снова запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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