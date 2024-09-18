Россия в очередной раз запустила дроны-камикадзе: где есть опасность из-за "Шахедов"
Источник:Воздушные силы ВСУ
Поздно вечером 18 сентября россияне снова запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога.
Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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"БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный", – добавили защитники неба. Согласно обновленной информации, вражеские БпЛА движутся из Херсонской области в направлении Николаевской. Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА,
Обновленная информация о движении "Шахедов"
– написали в Воздушных силах.
"БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный", – добавили защитники неба.
Согласно обновленной информации, вражеские БпЛА движутся из Херсонской области в направлении Николаевской.
Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА,