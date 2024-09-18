Россия в очередной раз запустила дроны-камикадзе: где есть опасность из-за "Шахедов"

18 сентября 2024, 21:44
Читати новину українською
Автор: Маргарита Волошина

Источник:

Воздушные силы ВСУ

Поздно вечером 18 сентября россияне снова запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также В Сумах прогремели взрывы

22:21, 18 сентября

Обновленная информация о движении "Шахедов"

  • БпЛА в центральной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
21:46, 18 сентября

"БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный", – добавили защитники неба.

21:17, 18 сентября

Согласно обновленной информации, вражеские БпЛА движутся из Херсонской области в направлении Николаевской.

21:10, 18 сентября

Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА,
– написали в Воздушных силах.