Враг повредил многоэтажный дом в Малехове: первые кадры после атаки по Львовщине
Источник:Андрей Садовый
Российские оккупанты в ночь на 19 июня атаковали Львовскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". К сожалению, есть попадание в Малехове Львовской общины.
Мэр города показал кадры из села и рассказал о последствиях атаки. Ведь тревогу во Львовской области объявляли дважды, Малехов атаковали во время первой опасности.
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Какие последствия атаки по Малехову
Андрей Садовый рассказал, что, по предварительным данным, в Малехове повреждены:
- многоэтажный жилой дом – там оккупанты выбили 20 окон;
- офисное помещение, где получил ранения охранник (он в состоянии средней тяжести).
В частном секторе выбиты окна в 5 зданиях,
– уточнил городской голова Львова.
Перед этим, ориентировочно в 4:13 19 июня, Андрей Садовый рассказал, что раненому мужчине-охраннику 70 лет и его забрала скорая.
Глава Львовской областной военной администрации по состоянию на 5:31 сообщил о раненом 47-летнем мужчине. По словам Максима Козицкого, он получил резаные раны, и госпитализировать его не пришлось.
Это то, что официально подтвердили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по состоянию на 05:30,
– заверил глава Львовской ОВА.
Над Львовской областью сбили 5 "Шахедов"
Воздушная тревога во Львовской области на 19 июня звучала дважды за ночь: с 02:32 по 03:35 и с 04:27 по 05:24 19 июня.
Во время первой тревоги над регионом сбили 4 беспилотника типа "Шахед", во время второй – еще один.