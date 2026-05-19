Горел бензовоз, есть раненые: какие последствия ударов по Чернигову

Россия не прекращает обстреливать различные области Украины. На Черниговщине в течение суток было 50 обстрелов – 76 взрывов.

Об этом рассказал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Какие последствия обстрела Чернигова и области?

Вечером 18 мая россияне ударили по Чернигову реактивными "Геранями", раздались два взрыва.

Было попадание на территории предприятия – вспыхнул бензовоз. Второй удар пришелся по жилому сектору. Повреждены дома и легковушка. Пострадала 84-летняя женщина и 58-летний мужчина. Им оказали помощь на месте. Лечатся амбулаторно,

– рассказал Чаус.

Последствия атак по Чернигову и области

Но были и удары по области. В Черниговском районе в селах Любецкой общины повреждены дом и автомобиль. В Городнянской общине на территории лесничества удары "Гербер" повредили транспорт. В Репкинской общине загорелся грузовик.

Кроме этого, оккупанты атаковали FPV-дронами Шишковку Корюковской общины. Загорелся дом, хозяйственные постройки и мотоцикл. 45-летний хозяин был ранен.

Обратите внимание! Оккупационные войска специально целят по АЗС в прифронтовых регионах. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW). В частности, дроны типа V2U с элементами искусственного интеллекта заранее запрограммированы на нацеливание именно на АЗС.

Где еще были удары в Украине 18 – 19 мая?

Ночью враг бил по разным регионам. Утром становится известно о последствиях.

На Киевщине в Броварском районе обломки сбитой цели повредили технический балкон многоэтажки и два легковых автомобиля в Броварах. К счастью, пострадавших нет. В Запорожье во дворе частного жилого дома загорелась пристройка.

В Кривом Роге повреждены около 10 жилых домов, некоторые серьезно. Ударили и по объекту гражданской инфраструктуры.

В Измаиле Одесской области повреждены объекты портовой инфраструктуры. Раненых нет.

Харьков слышал много ударов. Там повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка. Известно о по меньшей мере трех раненых.

Оптоволокно больше не в фаворе

Россияне сейчас меньше используют дроны на оптоволокне. Эти беспилотники уступили FPV-дронам на радиоуправлении, которые имеют значительно большую дальность полета.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал "Ришала" – начальник группы беспилотных систем штаба 6 батальона 12 отдельной бригады спецназначения "Азов". В стандартных условиях FPV работают на расстоянии до 30 километров, но многое зависит от погоды, ветра и работы РЭБ.