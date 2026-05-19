Про це розповів очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Які наслідки обстрілу Чернігова й області?

Увечері 18 травня росіяни вдарили по Чернігову реактивними "Геранями", пролунали два вибухи.

Було влучання на території підприємства – спалахнув бензовоз. Другий удар прийшовся по житловому сектору. Пошкоджені будинки і легковик. Постраждала 84-річна жінка і 58-річний чоловік. Їм надали допомогу на місці. Лікуються амбулаторно,

– розповів Чаус.

Наслідки атак по Чернігову й області / Фото Чернігівська ОВА, ДСНС, поліція

Але були й удари по області. В Чернігівському районі в селах Любецької громади пошкоджені будинок та автівка. У Городнянській громаді на території лісництва удари "Гербер" пошкодили транспорт. У Ріпкинській громаді зайнялася вантажівка.

Окрім цього, окупанти атакували FPV-дронами Шишківку Корюківської громади. Зайнялася оселя, господарчі будівлі та мотоцикл. 45-річний господар був поранений.

Зверніть увагу! Окупаційні війська спеціально цілять по АЗС у прифронтових регіонах. На цьому наголосили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, дрони типу V2U з елементами штучного інтелекту заздалегідь запрограмовані на націлювання саме на АЗС.

Де ще були удари в Україні 18 – 19 травня?

Вночі ворог бив по різних регіонах. Зранку стає відомо про наслідки.

На Київщині у Броварському районі уламки збитої цілі пошкодили технічний балкон багатоповерхівки та два легкові автомобілі у Броварах. На щастя, постраждалих немає. У Запоріжжі у дворі приватного житлового будинку загорілася прибудова.

У Кривому Розі пошкоджені близько 10 житлових будинків, деякі серйозно. Вдарили і по об'єкту цивільної інфраструктури.

В Ізмаїлі на Одещині пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. Поранених немає.

Харків чув багато ударів. Там пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Відомо про щонайменше трьох поранених.

Оптоволокно більше не в фаворі

Росіяни зараз менше використовують дрони на оптоволокні. Ці безпілотники поступилися FPV-дронам на радіокеруванні, які мають значно більшу дальність польоту.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів "Рішала" – начальник групи безпілотних систем штабу 6 батальйону 12 окремої бригади спецпризначення "Азов". У стандартних умовах FPV працюють на відстані до 30 кілометрів, але багато чого залежить від погоди, вітру та роботи РЕБ.