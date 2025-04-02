Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить, Зеленский о новых атаках России

Россия в ночь на 2 апреля снова обстреляла украинские города ударными дронами, несмотря на договоренности о перемирии. Президент Украины отметил, что Путин не хочет обеспечить даже частичного прекращения огня.

Глава государства призвал не ждать 11 апреля, когда пройдет месяц российского "нет" в ответ на предложение США прекратить огонь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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2 апреля Россия снова била по энергетике Украины

Всего этой ночью российская армия применила против Украины 74 беспилотника, из которых 54 – "Шахеды".

В частности, враг совершил целенаправленную атаку на Харьков, направив на город по меньшей мере 14 дронов. Там есть попадания и травмированные, среди которых дети.

"Были также удары против Одесской, Сумской области. Очередные целенаправленные попадания и повреждения объектов энергетики: в Сумской области удар FPV-дрона по подстанции, также в Никополе на Днепропетровщине из-за артиллерийского удара была повреждена ЛЭП. Почти 4 тысячи абонентов в двух областях оставались без электроснабжения из-за этих ударов", – рассказал президент Зеленский.

Он также добавил, что Сумщина страдает от ударов КАБами. В течение 1 апреля и за утро 2 апреля россияне сбросили на регион 50 авиабомб.

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Такой системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатические усилия партнеров. Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению,

– отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что нужно действовать как можно быстрее. Он добавил, что Украина готова сотрудничать со всеми американскими и европейскими партнерами, чтобы достичь "достойного и длительного мира".