Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить, Зеленский о новых атаках России
- Россия обстреляла украинские города 2 апреля, использовав 74 беспилотника, включая 54 "Шахеды", что привело к повреждению энергетической инфраструктуры и жертвам.
- Президент Зеленский заявил, что Путин не хочет обеспечить даже частичного прекращения огня, и призвал к большему международному давлению на Россию.
Россия в ночь на 2 апреля снова обстреляла украинские города ударными дронами, несмотря на договоренности о перемирии. Президент Украины отметил, что Путин не хочет обеспечить даже частичного прекращения огня.
Глава государства призвал не ждать 11 апреля, когда пройдет месяц российского "нет" в ответ на предложение США прекратить огонь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
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2 апреля Россия снова била по энергетике Украины
Всего этой ночью российская армия применила против Украины 74 беспилотника, из которых 54 – "Шахеды".
В частности, враг совершил целенаправленную атаку на Харьков, направив на город по меньшей мере 14 дронов. Там есть попадания и травмированные, среди которых дети.
"Были также удары против Одесской, Сумской области. Очередные целенаправленные попадания и повреждения объектов энергетики: в Сумской области удар FPV-дрона по подстанции, также в Никополе на Днепропетровщине из-за артиллерийского удара была повреждена ЛЭП. Почти 4 тысячи абонентов в двух областях оставались без электроснабжения из-за этих ударов", – рассказал президент Зеленский.
Он также добавил, что Сумщина страдает от ударов КАБами. В течение 1 апреля и за утро 2 апреля россияне сбросили на регион 50 авиабомб.
Последствия атаки на Украину 2 апреля: смотрите видео
Такой системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатические усилия партнеров. Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению,
– отметил Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что нужно действовать как можно быстрее. Он добавил, что Украина готова сотрудничать со всеми американскими и европейскими партнерами, чтобы достичь "достойного и длительного мира".