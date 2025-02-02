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2 февраля 2025, 21:34
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Россия начала атаку "Шахедами" с севера и юга: куда летят дроны

Анастасия Колесникова

К вечеру 2 февраля страна-агрессор традиционно начала воздушный террор. Оккупанты запустили ударные беспилотники сразу с нескольких направлений.

Россияне пытаются нанести своими атаками как можно больше вреда и вызвать как можно больше смертей. Для этого враг начал запуск обновленных "Шахедов" с увеличенной боевой частью и шрапнелью внутри, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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22:23, 02 февраля

Относительно движения БпЛА:

  • БпЛА с Николаевской области на Кировоградщину северным курсом;
  • БпЛА с Херсонщины на Николаевщину западным курсом;
  • БпЛА с Кировоградщины на Полтавщину северным курсом;
  • БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину северо-западным курсом из Днепропетровской области;
  • БпЛА юго-западнее Днепра вектор движения Каменское;
  • БпЛА с Харьковщины на Полтавщину западным курсом;
  • БпЛА на западе Сумщины курсом на север;
  • БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
21:35, 02 февраля

БПЛА севернее Полтавы курсом на запад.

21:35, 02 февраля

Николаевская область – угроза применения ударных БПЛА.

21:23, 02 февраля

Несколько групп ударных вражеских БПЛА на Херсонщине движутся в северном направлении, вектор движения Кривой Рог.

БПЛА на севере Сумщины движется на юг.

20:58, 02 февраля

Военные предупредили об опасности применения ударных БПЛА для Харьковщины.

20:52, 02 февраля

Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников на Херсонщине.

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