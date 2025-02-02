Россия начала атаку "Шахедами" с севера и юга: куда летят дроны

К вечеру 2 февраля страна-агрессор традиционно начала воздушный террор. Оккупанты запустили ударные беспилотники сразу с нескольких направлений.

Россияне пытаются нанести своими атаками как можно больше вреда и вызвать как можно больше смертей. Для этого враг начал запуск обновленных "Шахедов" с увеличенной боевой частью и шрапнелью внутри, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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22:23, 02 февраля Относительно движения БпЛА: БпЛА с Николаевской области на Кировоградщину северным курсом;

БпЛА с Херсонщины на Николаевщину западным курсом;

БпЛА с Кировоградщины на Полтавщину северным курсом;

БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину северо-западным курсом из Днепропетровской области;

БпЛА юго-западнее Днепра вектор движения Каменское;

БпЛА с Харьковщины на Полтавщину западным курсом;

БпЛА на западе Сумщины курсом на север;

БпЛА на Черниговщине курсом на запад. 21:35, 02 февраля БПЛА севернее Полтавы курсом на запад. 21:35, 02 февраля Николаевская область – угроза применения ударных БПЛА. 21:23, 02 февраля Несколько групп ударных вражеских БПЛА на Херсонщине движутся в северном направлении, вектор движения Кривой Рог. БПЛА на севере Сумщины движется на юг. 20:58, 02 февраля Военные предупредили об опасности применения ударных БПЛА для Харьковщины. 20:52, 02 февраля Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников на Херсонщине.

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