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24 Канал Новости Украины Россия запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеской атаки
1 июля, 22:20
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Россия запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеской атаки

Ирина Марцияш

Российские войска вечером 1 июля запустили по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся "Шахеды"

 

22:15, 01 июля

  • БПЛА на северо-востоке и востоке Полтавщины, курс южный;
  • БПЛА на северо-западе и западе Харьковщины, курс южный;
  • БПЛА на севере Днепропетровской области, вектор движения Днепр;
  • Группы БПЛА на Херсонщине, курс западный в направлении Черного моря
21:59, 01 июля

Глава Харьковской ОГА сообщил, что вражеский БПЛА зафиксирован в небе над Харьковом. 
 

21:36, 01 июля

Угроза применения вражеских ударных вражеских БПЛА для Запорожской области.

21:13, 01 июля

Группы БПЛА с Сумщины направляются на Полтавщину, курс южный.

20:51, 01 июля

Угроза применения вражеских ударных вражеских БПЛА для Сумской области.