Ночью дроны летели не совсем обычным маршрутом: где их сбили и какие последствия

В ночь на 2 октября российские военные снова атаковали Украину "Шахедами". Правда, на этот раз враг запустил гораздо меньшее количество баражирующих боеприпасов.

В то же время, как заявила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, оккупанты запустили их не совсем привычным маршрутом. Они летели с Азовского побережья.

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Россияне выпустили гораздо меньше "Шахедов"

Собственно, в этот раз не была массирована атака. По словам Натальи Гуменюк, она скорее была направлена на разведку противовоздушных систем.

Дроны выпускали с юго-восточного направления, с Азовского побережья. Причем направили их не совсем обычным маршрутом.

В основном через Херсонщину, используя временно оккупированную территорию, но очевидным было направление на Криворожье,

– заметила Гуменюк.

По ее словам, на Днепропетровщине сбили три "Шахеда", а на Херсонщине – один.

Впрочем, было также попадание. Враг попал в одно из промышленных предприятий. Также оккупанты ударили дронами по Херсонскому району. Повреждена чисто гражданская инфраструктура – заводы сельскохозяйственного предприятия

Что известно о последствиях ночной атаки

Ночью россияне не только избивали "Шахедами", но и КАБами. По словам Натальи Гуменюк, враг выпустил сразу 18. Это при том, что днем говорится о двух.

Представитель ОК "Юг" отметила, что авиационные бомбы россияне в очередной раз направили именно на гражданскую инфраструктуру. Они били жилые районы.

Повреждены и больница, и объекты критической инфраструктуры. Очевидным является враждебный террор,

– отметила Гуменюк.

Она также прокомментировала работу ПВО. По ее словам, по "Шахедам" как правило отрабатывают мобильные огневые группы. Они более целесообразны, чтобы сбивать боражирующие боеприпасы.

В то же время этих групп нужно очень много, чтобы можно было их рассредоточить по всем направлениям. В этом случае говорится о том, что оккупанты используют все сложные траектории движения, чтобы истощать системы ПВО.

Заметим, что в прокуратуре сообщили о пострадавших в результате ночных обстрелов Херсона. Известно, что ранена 13-летняя девочка. У ее 12-летней сестренки – острая реакция на стресс. Также известно и о том, что мать получила осколочные ранения.