Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Ночью 4 июля оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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