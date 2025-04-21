"Перемирие" закончилось: Россия снова атакует "Шахедами"
Вечером 21 апреля российская армия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать сигналом тревоги и пройти в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
Важно ВСУ поразили место запуска ударных БПЛА в районе Теткино на Курщине, есть погибшие россияне
Где угроза дронов
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Актуальная карта тревог Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА. Воздушные силы сообщили, что россияне запустили "Шахеды" по территории Украины. Так, фиксируют несколько групп БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Актуальная карта тревог
Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Воздушные силы сообщили, что россияне запустили "Шахеды" по территории Украины. Так, фиксируют несколько групп БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.