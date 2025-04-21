"Перемирие" закончилось: Россия снова атакует "Шахедами"

Вечером 21 апреля российская армия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать сигналом тревоги и пройти в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Где угроза дронов

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