"Перемирие" закончилось, и "Шахеды" полетели снова: где тревога в Украине 21 апреля

В полночь 21 апреля завершилось "пасхальное перемирие", которое Россия нарушила множество раз. И почти сразу враг обстрелял приграничье Сумщины и Харьковщины, а также запустил разведдроны. Впоследствии появились и "Шахеды".

24 Канал собирает данные о тревоге в Украине ночью 21 апреля, опираясь на данные Воздушных сил и мониторинговых сообществ. Очевидно, что Россия игнорирует предложение Владимира Зеленского о тишине в небе. Хотя на Пасху тревог в Украине не было.

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Где тревога в Украине 21 апреля и почему