"Перемирие" закончилось, и "Шахеды" полетели снова: где тревога в Украине 21 апреля
В полночь 21 апреля завершилось "пасхальное перемирие", которое Россия нарушила множество раз. И почти сразу враг обстрелял приграничье Сумщины и Харьковщины, а также запустил разведдроны. Впоследствии появились и "Шахеды".
24 Канал собирает данные о тревоге в Украине ночью 21 апреля, опираясь на данные Воздушных сил и мониторинговых сообществ. Очевидно, что Россия игнорирует предложение Владимира Зеленского о тишине в небе. Хотя на Пасху тревог в Украине не было.
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Где тревога в Украине 21 апреля и почему
Мониторы также пишут о "Шахедах" на Сумщине. Запорожская, Харьковская области – угроза применения ударных БпЛА. Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА. Черниговская область – вражеский разведывательный БпЛА. Возможна работа ПВО.
Где сейчас тревога в Украине
Мониторы также пишут о "Шахедах" на Сумщине.
Запорожская, Харьковская области – угроза применения ударных БпЛА.
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.
Черниговская область – вражеский разведывательный БпЛА. Возможна работа ПВО.