Россия ударила по Сумской области дронами: есть разрушения, пострадал ребенок

Россия постоянно атакует мирные украинские города ударными дронами-камикадзе. На этот раз под ударом снова оказалась Сумская область.

В ночь на 22 января над Сумской областью сбили 26 ударных дронов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Работали силы ПВО

В Сумской областной военной администрации рассказали, что в небе над Сумщиной подразделениями противовоздушной обороны области сбито 26 вражеских "Шахедов".

С начала 2025 года наши зенитчики уже уничтожили 205 российских беспилотников, защитив Украину от потерь и разрушений,

– сообщили там.

В ОВА выразили благодарность нашим защитникам неба.

Известно, что в результате вражеских попаданий ранения получили четыре человека и пятилетний ребенок. Повреждены 25 частных домов и помещения предприятия.

Последствия удара по Сумской области / Фото Национальной полиции

Также российские дроны-камикадзе атаковали Николаев, в результате чего были разрушены здания и есть пострадавшие. Эвакуировали 200 человек из многоквартирного дома, повреждены окна в нескольких домах, пострадала 74-летняя женщина.