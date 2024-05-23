Россия подняла в воздух МиГ-31К: где сейчас опасно

Российские военные в ночь на 23 мая подняли в атмосферу МиГ-31К. Известно, что в ряде регионов была объявлена ​​воздушная тревога.

Воздушные Силы предупредили об угрозе для ряда областей. Редакция 24 Канала призывает не игнорировать воздушную тревогу и направляться в безопасное место. Это убережет жизнь и облегчит работу ПВО.

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