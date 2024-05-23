Повітряні Сили попередили про загрозу для низки областей. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.
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00:48, 23 травня
Повітряні сили повідомляють про відбій загрози по МіГ-31К.
00:36, 23 травня
Моніторингові канали повідомляють про три МіГ-31К у повітрі.
00:34, 23 травня
Вся Україна - ракетна небезпека!
Зафіксовано зліт МіГ-31К.