Повітряні Сили попередили про загрозу для низки областей. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.

Дивіться також На Покровському напрямку захисники збили ворожий Су-25, – Генштаб

00:48, 23 травня Повітряні сили повідомляють про відбій загрози по МіГ-31К.

00:36, 23 травня Моніторингові канали повідомляють про три МіГ-31К у повітрі.