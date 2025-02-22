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24 Канал Новости Украины Россия снова атакует Украину ударными БПЛА: для каких областей существует угроза удара
22 февраля, 20:54
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Россия снова атакует Украину ударными БпЛА: тревога досталась уже Киевской области

София Рожик

Российская армия снова вечером 22 февраля запустила по Украине ударные БПЛА. Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – находитесь в укрытиях! 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.

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Где движутся вражеские БПЛА

 

21:38, 22 февраля

Карта воздушных тревог

21:38, 22 февраля

Информация о движении вражеских ударных БпЛА

  • БпЛА на севере и в центре Сумщины, курс – юго-западный;
  • на Черниговщине, курс - западный/юго-западный;
  • на севере Запорожской области, курс – северный;
  • на юге Днепропетровской области, курс – северный;
  • в акватории Черного моря, курс – западный (Одесская область);
  • на севере Полтавщины, курс – юго-западный.
21:20, 22 февраля

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

21:12, 22 февраля

Одесса и Черноморск – в вашем направлении вражеские ударные БПЛА из акватории Черного моря.

21:01, 22 февраля

В направлении Запорожья вражеский ударный БПЛА с юго-востока.

20:57, 22 февраля

Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

20:56, 22 февраля

Вражеские ударные БПЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская/Николаевская область.

20:25, 22 февраля

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.

20:24, 22 февраля

Вражеские ударные БПЛА заходят в воздушное пространство на севере Сумщины, курс – юго-западный.

18:38, 22 февраля

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
– Воздушные силы.