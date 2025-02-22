Россия снова атакует Украину ударными БпЛА: тревога досталась уже Киевской области

Российская армия снова вечером 22 февраля запустила по Украине ударные БПЛА. Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – находитесь в укрытиях! 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.

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Где движутся вражеские БПЛА