Враг взял паузу для сбора информации, но заполнил ее "Шахедами": куда они летели и где сбивали

В ночь на 22 июля враг в очередной раз атаковал территорию Украины ударными БПЛА "Шахед". Дроны-камикадзе были направлены в Центр Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что враг также начал активнее использовать разведывательные БПЛА, передает 24 Канал.

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Враг взял паузу для сбора информации

Гуменюк сообщила, что ночь на 22 июля по сравнению с тем, что уже пережили украинцы, была относительно спокойной. Хотя активность врага не прекращается, однако сейчас россияне стали активнее использовать разведывательные БПЛА.

Это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками "Шахедов" в нашей зоне ответственности,

– рассказала Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны ночью отработали по 3 целям, направленным через Николаевщину в направлении центральных областей. В частности, украинские защитники уничтожили вражеские цели над Николаевской и Кировоградской областями. Еще 2 вражеских беспилотника были сбиты над Днепропетровщиной.

Представитель ОК "Юг" объяснила, что эта небольшая волна "Шахедов" была больше направлена на разведку реагирования Сил противовоздушной обороны. Кроме того, ночью на Юге были также сбиты 2 вражеских разведывательных беспилотника. Гуменюк объяснила, что такой тактикой россияне пытаются собирать информацию. В том числе и то, что касается припортовой инфраструктуры, потому что их активность наблюдается с акватории Черного моря в направлении побережья.

Россияне будут продолжать атаковать Одесскую область

Гуменюк заявила, что после выхода из зерновой сделки Россия будет продолжать обстрелы припортовой инфраструктуры и Одесскую область в общем. Такого мнения спикер ОК "Юг" придерживается, поскольку считает, что враг еще не достиг своей цели.

Вместе с тем Гуменюк заявила, что враг может делать паузы между атаками.

"Вполне вероятно, враг может взять паузу, уменьшить атаку количественно, но то, что будут продолжать (атаки на Одесскую область – 24 Канал) – это очевидно", – заявила Гуменюк.