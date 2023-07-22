Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що ворог також почав активніше використовувати розвідувальні БпЛА, передає 24 Канал.

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Ворог взяв паузу для збору інформації

Гуменюк повідомила, що ніч на 22 липня, у порівнянні з тим, що вже пережили українці, була відносно спокійною. Хоча активність ворога не припиняється, проте зараз росіяни почали активніше використовувати розвідувальні БпЛА.

Це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збору інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками "Шахедів" у нашій зоні відповідальності,

– розповіла Гуменюк.

За її словами, Сили оборони уночі відпрацювали по 3 цілях, які були спрямовані через Миколаївщину у напрямку центральних областей. Зокрема, українські захисники знищили ворожі цілі над Миколаївською та Кіровоградською областями. Ще 2 ворожих безпілотники були збиті над Дніпропетровщиною.

Речниця ОК "Південь" пояснила, що ця невелика хвиля "Шахедів" була більше спрямована на розвідування реагування Сил протиповітряної оборони. Окрім того, уночі на Півдні було також збито 2 ворожих розвідувальних безпілотники. Гуменюк пояснила, що такою тактикою росіяни намагаються збирати інформацію. У тому числі – й те, що стосується припортової інфраструктури, тому що їх активність спостерігається з акваторії Чорного моря у напрямку узбережжя.

Росіяни продовжуватимуть атакувати Одещину

Гуменюк заявила, що після виході із зернової угоди Росія продовжуватиме обстріли припортової інфраструктури та Одещини загалом. Такої думки речниця ОК "Південь" дотримується, оскільки вважає, що ворог ще не досяг своєї мети.

Разом з тим, Гуменюк заявила, що ворог може робити паузи між атаками.

"Цілком імовірно ворог може взяти паузу, зменшити атаку кількісно, але те, що будуть продовжувати (атаки на Одеську область – 24 Канал) – це очевидно", – заявила Гуменюк.