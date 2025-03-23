Россия начала атаку "Шахедами": для каких областей есть опасность

Вечером 23 марта оккупанты запустили по Украине ударные дроны. Первая группа беспилотников появилась с временно оккупированной территории Запорожской области.

Ночью 22 марта в результате дроновой атаки на Киев погибли три человека. Среди них – отец и его 5-летняя дочь, передает 24 Канал.

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