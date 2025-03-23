Россия начала атаку "Шахедами": для каких областей есть опасность
Вечером 23 марта оккупанты запустили по Украине ударные дроны. Первая группа беспилотников появилась с временно оккупированной территории Запорожской области.
Ночью 22 марта в результате дроновой атаки на Киев погибли три человека. Среди них – отец и его 5-летняя дочь, передает 24 Канал.
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Отбой угрозы для Одесской области. Информация о движении вражеских ударных БпЛА; БПЛА на севере Донецкой области, курс – западный/юго-западный. Внимание! В направлении г.Днепр,г.Каменское (Днепропетровщина) вражеские ударные БпЛА с юго-востока. Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря. Сейчас вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство на востоке Харьковской области, на севере Донецкой, курс – западный, юго-западный, и на юге Запорожской, курс – северо-западный. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА. Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА заходят с ВОТ в северо-западном направлении.
БПЛА на Запорожье, курс – северо-западный;
БПЛА в центральной части Днепропетровщины, курс – северо-западный;
БПЛА на границе Харьковщины, Донетчины, Днепропетровщины, курс – западный/юго-западный;
БПЛА на востоке и в центральной части Харьковщины, курс – западный;
Отбой угрозы для Одесской области.
Информация о движении вражеских ударных БпЛА;
БПЛА на севере Донецкой области, курс – западный/юго-западный.
Внимание! В направлении г.Днепр,г.Каменское (Днепропетровщина) вражеские ударные БпЛА с юго-востока.
Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.
Сейчас вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство на востоке Харьковской области, на севере Донецкой, курс – западный, юго-западный, и на юге Запорожской, курс – северо-западный.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА заходят с ВОТ в северо-западном направлении.