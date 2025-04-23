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24 Канал Новости Украины Россия атакует "Шахедами": где существует опасность
23 апреля, 20:25
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Россия атакует "Шахедами": где существует опасность

Анжелика Байбак

Российская армия вечером 23 апреля в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за опасности в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где существует опасность атаки дронов

К слову, оперативно о тревогах и дроновой опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

 

20:24, 23 апреля

Актуальная карта тревог

20:14, 23 апреля

Обновление относительно движения "Шахедов":

  • Группа "Шахедов" из центра Харьковщины курсом на Полтавщину.
  • "Шахеды" с юга Харьковщины направляются на Днепропетровщину.
19:58, 23 апреля

Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.

19:51, 23 апреля

Группа "Шахедов" в центре Харьковщины курсом на запад.

19:36, 23 апреля

"Шахеды" в направлении Харькова с юга.

19:04, 23 апреля

Воздушные силы предупредили о пусках "Шахедов". Так, группа вражеских ударных БПЛА летит с севера Луганщины на Харьковщину.

 