Россия атакует "Шахедами": где существует опасность
Российская армия вечером 23 апреля в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за опасности в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где существует опасность атаки дронов
К слову, оперативно о тревогах и дроновой опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Актуальная карта тревог Обновление относительно движения "Шахедов": Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА. Группа "Шахедов" в центре Харьковщины курсом на запад. "Шахеды" в направлении Харькова с юга. Воздушные силы предупредили о пусках "Шахедов". Так, группа вражеских ударных БПЛА летит с севера Луганщины на Харьковщину.
Актуальная карта тревог
Обновление относительно движения "Шахедов":
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.
Группа "Шахедов" в центре Харьковщины курсом на запад.
"Шахеды" в направлении Харькова с юга.
Воздушные силы предупредили о пусках "Шахедов". Так, группа вражеских ударных БПЛА летит с севера Луганщины на Харьковщину.