Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеской атаки
Российская армия вечером 23 июня запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Одесские СМИ пишут о работе ПВО в городе. Тимур Ткаченко написал, что в столице может быть слышно работу ПВО. Мониторы пишут, что "Шахед" летит на Бровары. Сумская и Черниговская области угроза применения ударных вражеских БПЛА.
ВС о движении "Шахедов": дроны атакуют Киев и Одессу
В Киеве тоже тревога
Где сейчас тревога в Украине
Одесские СМИ пишут о работе ПВО в городе.
Тимур Ткаченко написал, что в столице может быть слышно работу ПВО.
Мониторы пишут, что "Шахед" летит на Бровары.
Сумская и Черниговская области угроза применения ударных вражеских БПЛА.