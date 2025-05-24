"Шахеды" снова летят над Украиной: для каких регионов есть угроза
Россияне вечером 24 мая запустили ударные беспилотники. 24 Канал расскажет, где летят БПЛА и где раздается тревога.
Воздушные силы сообщили, что атака началась с Днепропетровской и Запорожской областей. Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!
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Где летят "Шахеды" и раздаются взрывы вечером 24 мая
Кировоградская, Черниговская области - угроза применения врагом ударных БпЛА. Также есть угроза для Каменского района Днепропетровской области. На Запорожье раздаются взрывы, – ОВА. Днепропетровская области (Никопольский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА. Днепр, Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах! Запорожская, Днепропетровская области (Синельниковский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Где тревога в Украине сейчас
– призвали в Воздушных силах
Кировоградская, Черниговская области - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Также есть угроза для Каменского района Днепропетровской области.
На Запорожье раздаются взрывы, – ОВА.
Днепропетровская области (Никопольский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Днепр, Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах!
Запорожская, Днепропетровская области (Синельниковский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.