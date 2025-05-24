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24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова летят над Украиной: для каких регионов есть угроза
24 мая, 20:31
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"Шахеды" снова летят над Украиной: для каких регионов есть угроза

Ирина Чеботникова

Россияне вечером 24 мая запустили ударные беспилотники. 24 Канал расскажет, где летят БПЛА и где раздается тревога.

Воздушные силы сообщили, что атака началась с Днепропетровской и Запорожской областей. Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!

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Где летят "Шахеды" и раздаются взрывы вечером 24 мая

 

20:54, 24 мая

Кировоградская, Черниговская области - угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:38, 24 мая

Также есть угроза для Каменского района Днепропетровской области.

20:30, 24 мая

Где тревога в Украине сейчас

20:26, 24 мая

На Запорожье раздаются взрывы, – ОВА.

20:21, 24 мая

Днепропетровская области (Никопольский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:10, 24 мая

Днепр, Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах!
– призвали в Воздушных силах

19:53, 24 мая

Запорожская, Днепропетровская области (Синельниковский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.