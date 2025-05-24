"Шахеды" снова летят над Украиной: для каких регионов есть угроза

Россияне вечером 24 мая запустили ударные беспилотники. 24 Канал расскажет, где летят БПЛА и где раздается тревога.

Воздушные силы сообщили, что атака началась с Днепропетровской и Запорожской областей. Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!

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Где летят "Шахеды" и раздаются взрывы вечером 24 мая