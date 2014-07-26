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24 Канал Новости Украины В Украине была угроза "Шахедов" и баллистики: где объявляли тревогу
26 июля, 01:29
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В Украине была угроза "Шахедов" и баллистики: где объявляли тревогу

Анастасия Колесникова

Вечером 25 июля оккупанты начали атаку дронов на Украину. Мониторы сообщали, что враг запустил беспилотники с 5 направлений.

Россия стремительно расширяет завод ударных беспилотников в Алабуге, привлекая подростков к производству и строительным работам, передает 24 Канал.

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Куда летели дроны?

 

09:25, 26 июля

Вражеские разведывательные БпЛА на востоке Сумщины и на севере Харьковщины! Привлечены средства для их сбивания.

05:27, 26 июля

Снова ракета на Каменское / Днепр – с юга!

05:20, 26 июля

Отбой почти во всех областях.

04:13, 26 июля

Крылатые ракеты курсом на Днепр.

04:06, 26 июля

Угроза баллистики! Ракеты с востока – снова в сторону Днепра.

03:59, 26 июля

Отбой угрозы ударных БпЛА по областям.

03:50, 26 июля

Доразведка по БПЛА.

03:25, 26 июля

КАБ на Сумы.

03:10, 26 июля

Угроза применения баллистического вооружения с востока!

Скоростная цель на Харьков.

02:39, 26 июля

Днепр, Каменское – под массированной атакой БпЛА! Находитесь в безопасных местах! Также группы дронов – в направлении Харькова!

02:15, 26 июля

Днепр – оставайтесь в укрытиях! БпЛА с разных направлений – на город.

02:13, 26 июля

Цель на Харьков!

02:00, 26 июля

БпЛА – на Запорожье, Павлоград, Полтаву, Каменское/Днепр, Конотоп.

01:54, 26 июля

Ракета – на Днепр/Каменское!

01:43, 26 июля

Днепропетровщина: группы "Шахедов" – на Днепр/Каменское, Павлоград.

01:40, 26 июля

Мимо Харьковщины на Днепр!

01:39, 26 июля

Опять скоростная цель на Харьковщине!

01:32, 26 июля

Еще цель на Харьков!

01:30, 26 июля

Ракеты на Каменское и Кременчуг!

01:30, 26 июля

Цель на Днепр!

01:29, 26 июля

Скоростная на Харьковщине!

01:28, 26 июля

Угроза применения баллистического вооружения с юга!

01:27, 26 июля

Киевщина: БпЛА – в районе Яготина.

Полтавщина: БпЛА – на Полтаву, Диканьку, Лубны.

01:10, 26 июля

Новые группы – через Херсонщину. Курс – северо-западный.

Сумщина: БпЛА – на Шостку.

00:39, 26 июля

Группы "Шахедов" – на востоке Харьковщины. Курс – западный.

Черниговщина: БпЛА мимо Новгород-Северского, Батурин. Курс – на Полтавщину/Черкасщину.

00:03, 26 июля

Миргород – оставайтесь в укрытиях!

23:46, 25 июля

Новые группы ударных БпЛА через Сумщину – на Полтавщину.

23:12, 25 июля

Черкасская область: БпЛА мимо Драбов – в направлении Переяслава.

Харьковщина: БпЛА – на Харьков, Вильчу.

22:42, 25 июля

БпЛА – на Днепр.

22:36, 25 июля

Группы ударных дронов – в направлении Черкасской области.

22:20, 25 июля

Полтавщина: БпЛА – в направлении Миргорода, Полтавы, Диканьки.

Киевская область: БпЛА – курсом на Яготин.

Сумщина: БпЛА – на Шостку, Конотоп, Ромны.

21:58, 25 июля

Группа БпЛА через Запорожскую область – в направлении Днепропетровщины

21:54, 25 июля

Черниговщина: "Шахеды" мимо Ични, Нежин – на Киевщину.

21:39, 25 июля

Полтавщина: БпЛА мимо Лубны, Гадяч. Курс – южный.

20:35, 25 июля

Ударные БпЛА движутся по границе Сумщины и Черниговщины. Держат курс – на Полтавщину.

20:21, 25 июля

Несколько групп БпЛА через Сумщину – в направлении Черниговщины.

20:13, 25 июля

Сумщина: группы БпЛА мимо Шостки – курсом на Конотоп.

19:39, 25 июля

Харьковская область – угроза ударных БпЛА!

 