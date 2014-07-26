В Украине была угроза "Шахедов" и баллистики: где объявляли тревогу

Вечером 25 июля оккупанты начали атаку дронов на Украину. Мониторы сообщали, что враг запустил беспилотники с 5 направлений.

Россия стремительно расширяет завод ударных беспилотников в Алабуге, привлекая подростков к производству и строительным работам, передает 24 Канал.

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Куда летели дроны?