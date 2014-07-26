В Украине была угроза "Шахедов" и баллистики: где объявляли тревогу
Вечером 25 июля оккупанты начали атаку дронов на Украину. Мониторы сообщали, что враг запустил беспилотники с 5 направлений.
Россия стремительно расширяет завод ударных беспилотников в Алабуге, привлекая подростков к производству и строительным работам, передает 24 Канал.
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Куда летели дроны?
Вражеские разведывательные БпЛА на востоке Сумщины и на севере Харьковщины! Привлечены средства для их сбивания. Снова ракета на Каменское / Днепр – с юга! Отбой почти во всех областях. Крылатые ракеты курсом на Днепр. Угроза баллистики! Ракеты с востока – снова в сторону Днепра. Отбой угрозы ударных БпЛА по областям. Доразведка по БПЛА. КАБ на Сумы. Угроза применения баллистического вооружения с востока! Скоростная цель на Харьков. Днепр, Каменское – под массированной атакой БпЛА! Находитесь в безопасных местах! Также группы дронов – в направлении Харькова! Днепр – оставайтесь в укрытиях! БпЛА с разных направлений – на город. Цель на Харьков! БпЛА – на Запорожье, Павлоград, Полтаву, Каменское/Днепр, Конотоп. Ракета – на Днепр/Каменское! Днепропетровщина: группы "Шахедов" – на Днепр/Каменское, Павлоград. Мимо Харьковщины на Днепр! Опять скоростная цель на Харьковщине! Еще цель на Харьков! Ракеты на Каменское и Кременчуг! Цель на Днепр! Скоростная на Харьковщине! Угроза применения баллистического вооружения с юга! Киевщина: БпЛА – в районе Яготина. Полтавщина: БпЛА – на Полтаву, Диканьку, Лубны. Новые группы – через Херсонщину. Курс – северо-западный. Сумщина: БпЛА – на Шостку. Группы "Шахедов" – на востоке Харьковщины. Курс – западный. Черниговщина: БпЛА мимо Новгород-Северского, Батурин. Курс – на Полтавщину/Черкасщину. Миргород – оставайтесь в укрытиях! Новые группы ударных БпЛА через Сумщину – на Полтавщину. Черкасская область: БпЛА мимо Драбов – в направлении Переяслава. Харьковщина: БпЛА – на Харьков, Вильчу. БпЛА – на Днепр. Группы ударных дронов – в направлении Черкасской области. Полтавщина: БпЛА – в направлении Миргорода, Полтавы, Диканьки. Киевская область: БпЛА – курсом на Яготин. Сумщина: БпЛА – на Шостку, Конотоп, Ромны. Группа БпЛА через Запорожскую область – в направлении Днепропетровщины Черниговщина: "Шахеды" мимо Ични, Нежин – на Киевщину. Полтавщина: БпЛА мимо Лубны, Гадяч. Курс – южный. Ударные БпЛА движутся по границе Сумщины и Черниговщины. Держат курс – на Полтавщину. Несколько групп БпЛА через Сумщину – в направлении Черниговщины. Сумщина: группы БпЛА мимо Шостки – курсом на Конотоп. Харьковская область – угроза ударных БпЛА!
Вражеские разведывательные БпЛА на востоке Сумщины и на севере Харьковщины! Привлечены средства для их сбивания.
Снова ракета на Каменское / Днепр – с юга!
Отбой почти во всех областях.
Крылатые ракеты курсом на Днепр.
Угроза баллистики! Ракеты с востока – снова в сторону Днепра.
Отбой угрозы ударных БпЛА по областям.
Доразведка по БПЛА.
КАБ на Сумы.
Угроза применения баллистического вооружения с востока!
Скоростная цель на Харьков.
Днепр, Каменское – под массированной атакой БпЛА! Находитесь в безопасных местах! Также группы дронов – в направлении Харькова!
Днепр – оставайтесь в укрытиях! БпЛА с разных направлений – на город.
Цель на Харьков!
БпЛА – на Запорожье, Павлоград, Полтаву, Каменское/Днепр, Конотоп.
Ракета – на Днепр/Каменское!
Днепропетровщина: группы "Шахедов" – на Днепр/Каменское, Павлоград.
Мимо Харьковщины на Днепр!
Опять скоростная цель на Харьковщине!
Еще цель на Харьков!
Ракеты на Каменское и Кременчуг!
Цель на Днепр!
Скоростная на Харьковщине!
Угроза применения баллистического вооружения с юга!
Киевщина: БпЛА – в районе Яготина.
Полтавщина: БпЛА – на Полтаву, Диканьку, Лубны.
Новые группы – через Херсонщину. Курс – северо-западный.
Сумщина: БпЛА – на Шостку.
Группы "Шахедов" – на востоке Харьковщины. Курс – западный.
Черниговщина: БпЛА мимо Новгород-Северского, Батурин. Курс – на Полтавщину/Черкасщину.
Миргород – оставайтесь в укрытиях!
Новые группы ударных БпЛА через Сумщину – на Полтавщину.
Черкасская область: БпЛА мимо Драбов – в направлении Переяслава.
Харьковщина: БпЛА – на Харьков, Вильчу.
БпЛА – на Днепр.
Группы ударных дронов – в направлении Черкасской области.
Полтавщина: БпЛА – в направлении Миргорода, Полтавы, Диканьки.
Киевская область: БпЛА – курсом на Яготин.
Сумщина: БпЛА – на Шостку, Конотоп, Ромны.
Группа БпЛА через Запорожскую область – в направлении Днепропетровщины
Черниговщина: "Шахеды" мимо Ични, Нежин – на Киевщину.
Полтавщина: БпЛА мимо Лубны, Гадяч. Курс – южный.
Ударные БпЛА движутся по границе Сумщины и Черниговщины. Держат курс – на Полтавщину.
Несколько групп БпЛА через Сумщину – в направлении Черниговщины.
Сумщина: группы БпЛА мимо Шостки – курсом на Конотоп.
Харьковская область – угроза ударных БпЛА!