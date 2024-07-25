Россияне мощно ударили "Шахедами" по Житомирской области: есть попадания

Российская армия ночью 25 июля массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате удара пострадала и Житомирская область.

Там в результате атаки "Шахедами" есть попадания. Сейчас на местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеского обстрела.

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Какие последствия атаки "Шахедами" по Житомирской области

Председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что силы противовоздушной обороны вели интенсивную "антишахедную" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей.

В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект,

– сообщил глава ОВА.

В то же время Бунечко отметил, что жертв и пострадавших в результате российской атаки нет. Продолжается ликвидация последствий.

"Гражданам чьи здания получили повреждения будет предоставлена необходимая для восстановления помощь", – заявил глава Житомирской области.

Стоит отметить, что во время воздушной тревоги ночью 25 июля Воздушные силы предупреждали об опасности для Житомирской области. В частности, дроны-камикадзе фиксировали вблизи самого Житомира.