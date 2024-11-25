По словам главы Запорожской ОВА, в городе в результате атаки россиян пострадал ребенок и есть разрушения, передает 24 Канал.

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Враг массированно обстрелял Запорожье

Так, Иван Федров сообщил, что ночью десятки "Шахедов" летели на и через Запорожье.

В городе в результате атаки взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание.

Ранен один ребенок – по уточненным данным от медиков – это 13-летний мальчик. Врачи оказали помощь ребенку на месте. Госпитализация не понадобилась.

К слову, противник запускал дроны на Запорожье в несколько волн. Первая тревога зазвучала еще вечером 24 ноября. Впоследствии в городе неоднократно раздавались взрывы. Федоров отмечал, что Запорожье находится под массированной атакой "Шахедов". В 01:49 дали отбой, впрочем, уже через чуть более чем полтора часа, на город снова совершили налет беспилотники.