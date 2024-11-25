За словами очільника Запорізької ОВА, у місті внаслідок атаки росіян постраждала дитина і є руйнування, передає 24 Канал.

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Ворог масовано обстріляв Запоріжжя

Так, Іван Федров повідомив, що уночі десятки "Шахедів" летіли на та через Запоріжжя.

У місті внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля.

Поранена одна дитина – за уточненими даними від медиків – це 13-річний хлопчик. Лікарі надали допомогу дитині на місці. Госпіталізація не знадобилася.

До слова, противник запускав дрони на Запоріжжя у декілька хвиль. Перша тривога залунала ще увечері 24 листопада. Згодом у місті неодноразово лунали вибухи. Федоров зазначав, що Запоріжжя перебуває під масованою атакою "Шахедів". О 01:49 дали відбій, втім, вже за трохи більше ніж півтори години, на місто знову здійснили наліт безпілотники.