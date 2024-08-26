Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой

26 августа 2024, 23:07
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Автор: София Рожик

Российская армия снова атакует Украину. Вечером 26 августа Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов".

Находитесь в укрытиях, если в вашей области объявлена воздушная тревога. Подробнее об опасности вражескими беспилотниками читайте в тексте 24 Канала.

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00:27, 27 августа

"Внимание! Угроза ударных БпЛА для Киева. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – сообщили в КГВА.

00:23, 27 августа

Где сейчас тревога

00:08, 27 августа

Мониторы сообщают о движении "Шахедов" в сторону Броваров/Киева с востока. В столице объявлена тревога.

00:04, 27 августа

  • Новые группа "Шахедов" с севера Херсонщины️ на Николаевщину.
  • БпЛА на севере Николаевщины движутся на северо-запад.
  • Несколько групп "Шахедов" на юге Винницкой области , курс на север.
  • Несколько групп Шахедов на Сумщине движутся в западном направлении.
  • Несколько групп Шахедов на юге и севере Черниговщины, курсом на Киевщину.
  • Несколько групп Шахедов на севере Полтавщины курсом на Миргород, Полтаву.
00:01, 27 августа

Актуальная карта воздушных тревог

00:00, 27 августа

Сообщается, что несколько "Шахедов" могли пересечь белорусскую границу.

00:00, 27 августа

По данным мониторинговых каналов, сейчас над Украиной фиксируются 18-20 "Шахедов".

23:40, 26 августа

Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Винницкой области.

23:26, 26 августа

Где фиксируются "Шахеды"

По данным Воздушных сил:

  • новая группа "Шахедов" движется с Херсонщины на Николаевщину,
  • БпЛа на севере Николаевщины, движутся на Одесскую область.
  • несколько групп "Шахедов" на севере, курс на Виннитчину.
  • ударные дроны на юге Днепропетровщины, курсом на Запорожье.
  • несколько групп "Шахедов" на Сумщине движутся в западном направлении.
  • еще несколько групп на юге и центре Черниговщины, курсом на запад.
23:19, 26 августа

В Кривом Роге прогремели взрывы

Кроме "Шахедов", Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения Крыма.

Впоследствии в Кривом Роге прогремели взрывы.

Предварительно россияне запустили "Искандер-М".

23:17, 26 августа

"Шахеды" курсом на/мимо Сумы,
– пишут мониторы.

23:15, 26 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что несколько "Шахедов" летят в Винницкую область.

Фиксируются также беспилотники с Черниговщины на Киевщину.

23:01, 26 августа

Вдоль всей линии фронта наблюдается активность разведывательных БпЛа.

23:01, 26 августа

Вражеские ударные БпЛА с Николаевщины в направлении Одесской области. "Шахеды" из Сумской области на Черниговщину,
– пишут в ПС.

22:59, 26 августа

В 22:22 стало известно, что "Шахеды" зафиксировали и на Сумщине.

Они движутся в западном направлении.

22:58, 26 августа

В 21:50 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛа на юге Херсонщины и Николаевщины.