Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой

Российская армия снова атакует Украину. Вечером 26 августа Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов".

Находитесь в укрытиях, если в вашей области объявлена воздушная тревога. Подробнее об опасности вражескими беспилотниками читайте в тексте 24 Канала.

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