Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой
Российская армия снова атакует Украину. Вечером 26 августа Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов".
Находитесь в укрытиях, если в вашей области объявлена воздушная тревога. Подробнее об опасности вражескими беспилотниками читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Определенная проблема: почему российские дроны стали дольше летать по территории Украины
"Внимание! Угроза ударных БпЛА для Киева. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – сообщили в КГВА. Мониторы сообщают о движении "Шахедов" в сторону Броваров/Киева с востока. В столице объявлена тревога. Сообщается, что несколько "Шахедов" могли пересечь белорусскую границу. По данным мониторинговых каналов, сейчас над Украиной фиксируются 18-20 "Шахедов". Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Винницкой области. По данным Воздушных сил: Кроме "Шахедов", Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения Крыма. Впоследствии в Кривом Роге прогремели взрывы. Предварительно россияне запустили "Искандер-М". "Шахеды" курсом на/мимо Сумы, Мониторинговые каналы сообщают, что несколько "Шахедов" летят в Винницкую область. Фиксируются также беспилотники с Черниговщины на Киевщину. Вдоль всей линии фронта наблюдается активность разведывательных БпЛа. Вражеские ударные БпЛА с Николаевщины в направлении Одесской области. "Шахеды" из Сумской области на Черниговщину, В 22:22 стало известно, что "Шахеды" зафиксировали и на Сумщине. Они движутся в западном направлении. В 21:50 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛа на юге Херсонщины и Николаевщины.
Актуальная карта воздушных тревог
Где фиксируются "Шахеды"
В Кривом Роге прогремели взрывы
– пишут мониторы.
– пишут в ПС.
"Внимание! Угроза ударных БпЛА для Киева. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – сообщили в КГВА.
Мониторы сообщают о движении "Шахедов" в сторону Броваров/Киева с востока. В столице объявлена тревога.
Сообщается, что несколько "Шахедов" могли пересечь белорусскую границу.
По данным мониторинговых каналов, сейчас над Украиной фиксируются 18-20 "Шахедов".
Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Винницкой области.
По данным Воздушных сил:
Кроме "Шахедов", Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения Крыма.
Впоследствии в Кривом Роге прогремели взрывы.
Предварительно россияне запустили "Искандер-М".
"Шахеды" курсом на/мимо Сумы,
Мониторинговые каналы сообщают, что несколько "Шахедов" летят в Винницкую область.
Фиксируются также беспилотники с Черниговщины на Киевщину.
Вдоль всей линии фронта наблюдается активность разведывательных БпЛа.
Вражеские ударные БпЛА с Николаевщины в направлении Одесской области. "Шахеды" из Сумской области на Черниговщину,
В 22:22 стало известно, что "Шахеды" зафиксировали и на Сумщине.
Они движутся в западном направлении.
В 21:50 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛа на юге Херсонщины и Николаевщины.