Россия снова запустила дроны на Украину: какие области под угрозой атаки "Шахедов"
Ночью 26 июля российские военные массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Уже днем оккупанты снова запустили ударные дроны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Что известно об атаке "Шахедами" 26 июля?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Тревога только на Харьковщине, в самом Харькове уже нет. Россияне могли запустить новые "Шахеды" из Крыма, – мониторы. Доразведка по "Шахедам", – мониторинговые сообщества. Мониторы пишут, что в воздушном пространстве Украины есть всего 2 БпЛА на Черниговщине, курс западный. Новая группа вражеских ударных БпЛА из Белгородской области – на север Харьковщины, курсом на Харьков! Группа вражеских ударных БпЛА из Белгородской области – на север Харьковщины! Группа российских беспилотников на севере Донецкой области курсом на Харьковщину. Группа вражеских ударных дронов из Брянской области на север Сумщины. Российский ударный беспилотник на востоке Сумщины, курсом на Сумы. Мониторинговые сообщества пишут, что отмечены пуски российских дронов с аэродрома "Халино" некоторое время назад.
Почти по всей Украине отбой
Тревога только на Харьковщине, в самом Харькове уже нет.
Россияне могли запустить новые "Шахеды" из Крыма, – мониторы.
Доразведка по "Шахедам", – мониторинговые сообщества.
Мониторы пишут, что в воздушном пространстве Украины есть всего 2 БпЛА на Черниговщине, курс западный.
Новая группа вражеских ударных БпЛА из Белгородской области – на север Харьковщины, курсом на Харьков!
Группа вражеских ударных БпЛА из Белгородской области – на север Харьковщины!
Группа российских беспилотников на севере Донецкой области курсом на Харьковщину.
Группа вражеских ударных дронов из Брянской области на север Сумщины.
Российский ударный беспилотник на востоке Сумщины, курсом на Сумы.
Мониторинговые сообщества пишут, что отмечены пуски российских дронов с аэродрома "Халино" некоторое время назад.