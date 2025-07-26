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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила дроны на Украину: какие области под угрозой атаки "Шахедов"
26 июля, 23:52
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Россия снова запустила дроны на Украину: какие области под угрозой атаки "Шахедов"

Юлия Мурина

Ночью 26 июля российские военные массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Уже днем оккупанты снова запустили ударные дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Что известно об атаке "Шахедами" 26 июля?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

01:08, 27 июля

Почти по всей Украине отбой

Тревога только на Харьковщине, в самом Харькове уже нет.

00:40, 27 июля

Россияне могли запустить новые "Шахеды" из Крыма, – мониторы.

00:35, 27 июля

Доразведка по "Шахедам", – мониторинговые сообщества.

00:25, 27 июля

Мониторы пишут, что в воздушном пространстве Украины есть всего 2 БпЛА на Черниговщине, курс западный.

23:32, 26 июля

Новая группа вражеских ударных БпЛА из Белгородской области – на север Харьковщины, курсом на Харьков!

23:18, 26 июля

Группа вражеских ударных БпЛА из Белгородской области – на север Харьковщины!

17:33, 26 июля

  • БПЛА на севере Черниговщины, курсом на запад.
  • БПЛА на юго-западе Харьковщины, курсом на Полтавщину.
16:54, 26 июля

Группа российских беспилотников на севере Донецкой области курсом на Харьковщину.

16:44, 26 июля

Группа вражеских ударных дронов из Брянской области на север Сумщины.

16:34, 26 июля

Российский ударный беспилотник на востоке Сумщины, курсом на Сумы.

16:00, 26 июля

Мониторинговые сообщества пишут, что отмечены пуски российских дронов с аэродрома "Халино" некоторое время назад.

 