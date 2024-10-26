Утром враг атаковал "Шахедами" Житомирщину: в ОВА рассказали о последствиях

Россия постоянно атакует мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказалась Житомирская область.

Утром 26 октября Россия атаковала Житомирскую область. В Житомирской областной военной администрации рассказали о последствиях обстрела.

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Был пожар

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что во время вражеской атаки на Житомирщине обломками ударного дрона типа "Шахед" повреждено хозяйственное здание. Там загорелся пожар.

Он уточнил, что, к счастью, силами ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Он также выразил благодарность спасателям и нашим защитникам неба за эффективную работу.

Ночью также атаковали и Киевскую область. Там занималось несколько пожаров, а также пострадал ребенок. В Соломенском районе Киева вражеский дрон попал в жилой дом, вызвав пожар на верхних этажах. В результате вражеской атаки погиб ребенок 2009 года рождения.

Также там есть пострадавшие. Россия постоянно атакует Украину с воздуха. Часто целями становятся именно объекты гражданской инфраструктуры.