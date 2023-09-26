Была одна особенность, – в ОК "Юг" сообщили о последствиях ночной атаки

Вечером 25 сентября враг нанес ракетный удар по Николаевщине и Херсонщине. Также в ночь на вторник, 26 сентября, россияне масштабно атаковали территорию Украины "Шахедами", направив БПЛА по двум направлениям.

Такая массированная атака прежде всего связана с коварной целью оккупантов. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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В чем состоит особенность массированной атаки

"Особенность этой дроновой атаки заключалась в том, что в начале ночи враг замерил плотность обороны и, в частности, противовоздушной обороны, пуском ракеты с тактической авиации по направлению Черного моря по Николаевщине, Херсонщине", – сказала Гуменюк.

Россияне пытались попасть в объекты важной инфраструктуры. Так, в Николаевской области оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры, чем вызвали мощный пожар сухой травы и кустарников. Пожарным удалось локализовать возгорание. К счастью, люди не пострадали.

В Херсонской области картина получилась более печальной, потому что ракета попала в населенный пункт. Полтора десятка построек были разрушены или существенно повреждены. Четыре человека получили ранения,

– отметила Наталья Гуменюк.

Впоследствии враг запустил дроны из акватории Черного моря мыса Чауда в Крыму и с восточного берега Азовского моря Приморско-Ахтарска в России. Вероятно, выпущенные группы БПЛА были направлены в разные направления, чтобы рассредоточить усилия противовоздушной обороны.

Украинским воинам удалось уничтожить десять дронов в Одесской области, шесть – в Николаевской области, три – в Кировоградской и три – в Херсонской области.

Силы противовоздушной обороны отработали очень сильно. Однако все равно не удалось избежать попаданий, потому что атака была достаточно плотной. В нашей зоне ответственности одновременно фигурировало более 20 дронов,

– подчеркнула Гуменюк.

Россияне повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией

Также оккупанты ударили по Дунаю, зацепив пограничную и припортовую инфраструктуру: зерновое хранилище, административное здание пункта пропуска, а также автомобили, ожидавшие оформления – около шести автомобилей выгорели дотла. К сожалению, два водителя получили ранения.

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Пункт пропуска находится в стабилизационном цикле. Пока пытаются возобновить его работу. Пока что пропускные операции приостановлены.

Поэтому все, кто планирует поездки через Румынию, просим учесть особенности маршрута и спланировать его через другие пункты пропуска,

– подытожила Наталья Гуменюк.

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