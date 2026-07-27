Попадания на 10 локациях: Россия ударила по Украине более сотни дронов

Враг еще раз атаковал Украину беспилотниками. Защитники неба уничтожили большинство вражеских целей.

Ночью воздушная тревога длилась часами, а силы ППО работали по целям сразу в нескольких регионах.

Сколько дронов запустила Россия?

По данным Воздушных сил, враг выпустил 147 ударных беспилотников разных типов, в том числе "Shahed", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных районов Украины.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

Предварительно, по состоянию на 08:00, украинским военным удалось обезвредить 123 вражеских дрона.

К сожалению, без последствий атака не прошла. 21 дрон ударил на десяти локациях, а еще на семи объектах обнаружили обломки сбитых беспилотников.

Напомним, что ночью россияне сбросили КАБы на Запорожье. Предварительно погиб 67-летний мужчина. В результате обстрела разрушены два жилых дома. Взрывной волной и обломками повреждены соседние здания и автомобили.

Кроме того, под комбинированные удары попал город Сумы. По меньшей мере, 7 КАБов россияне сбросили на областной центр. Повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт. Пострадали пять человек. Также российские дроны ударили по одному из предприятий и торговому центру.