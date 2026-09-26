"Шахеды" вновь проводят атаку против Украины: в Киеве объявили тревогу

В ночь на 27 сентября Россия продолжила террор против украинских городов. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

В частности, под ударом врага оказалась столица. В течение 26 сентября в результате атак в Киеве пострадали 7 человек.

Где пролетают российские дроны?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте