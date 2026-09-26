"Шахеды" вновь проводят атаку против Украины: в Киеве объявили тревогу
В ночь на 27 сентября Россия продолжила террор против украинских городов. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
В частности, под ударом врага оказалась столица. В течение 26 сентября в результате атак в Киеве пострадали 7 человек.
Где пролетают российские дроны?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
В Киеве раздавались взрывы. Виталий Кличко сообщил, что в столице задействованы силы ПВО. Кличко сообщил, что пожар в незаселенном жилом доме в Шевченковском районе локализован. Экстренные службы продолжают работать на месте. Виталий Кличко рассказал о последствиях вражеской атаки на Киев. В Соломенском районе БПЛА упал на открытой территории. Взрывной волной поврежден 5-этажный дом, в нем выбиты окна, поврежден фасад. В Шевченковском районе, по предварительным данным, БПЛА попал в незаселенный жилой дом. Реактивный БПЛА над Киевом! Укрывайтесь! Новый реактивный БПЛА вдоль Киевского водохранилища в направлении Вышгорода/Киева. Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Борисполя с юга Полтавская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Лубны/Пирятина. Житомирская область: реактивный БПЛА направляется на Звягель.
В Киеве раздавались взрывы. Виталий Кличко сообщил, что в столице задействованы силы ПВО.
Кличко сообщил, что пожар в незаселенном жилом доме в Шевченковском районе локализован. Экстренные службы продолжают работать на месте.
Виталий Кличко рассказал о последствиях вражеской атаки на Киев.
В Соломенском районе БПЛА упал на открытой территории. Взрывной волной поврежден 5-этажный дом, в нем выбиты окна, поврежден фасад.
В Шевченковском районе, по предварительным данным, БПЛА попал в незаселенный жилой дом.
Реактивный БПЛА над Киевом! Укрывайтесь!
Новый реактивный БПЛА вдоль Киевского водохранилища в направлении Вышгорода/Киева.
Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Борисполя с юга
Полтавская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Лубны/Пирятина.
Житомирская область: реактивный БПЛА направляется на Звягель.