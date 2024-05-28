Россия атакует Украину "Шахедами": где объявлена воздушная тревога

Оккупанты ночью 28 мая запустили по территории нашего государства свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части областей объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщают об опасности. Редакция 24 Канала призывает жителей областей, где объявлена тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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