Под ударом находились южные и центральные регионы Украины: что известно об атаке "Шахедами" 28 сентября
Российские военные ночью 28 сентября нанесли очередной удар по Украине дронами-камикадзе. Оккупанты атаковали "Шахедами" с юго-восточного направления.
Российские военные направили по Украине более 40 дронов-камикадзе. Все, что известно о ночной атаке России, читайте в материале 24 Канала.
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Россия атаковала Одесскую и Николаевскую
Около полуночи в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения "Шахедов" в Николаевской и Одесской областях. Около 00:50 появилось сообщение о взрывах в этих регионах.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, однако силы ПВО отработали на отлично.
Согласно его сообщению, никаких попаданий и разрушений в результате атаки России нет. Также обошлось без пострадавших.
Как сообщил Кипер, было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых "Шахедов".
В Николаевской области уничтожили 20 "Шахедов"
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области было уничтожено 20 ударных БПЛА типа Shahed 131/136.
Ким отметил, что 28 сентября в 2:50 в Степовской общине в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, повреждено хозяйственное сооружение.
В результате падения обломков пострадавших нет.
Прилеты в Кировоградскую область
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что регион пережил "чрезвычайно сложную ночь"
Райкович отметил, что часть "Шахедов" была уничтожена над Кировоградской областью. В то же время он подтвердил, что в результате атаки России есть попадания.
По предварительной информации, обошлось без погибших, травмированных и повреждений гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Атака "Шахедами": детали от Воздушных Сил
В ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали 44 ударными "Шахедами" южные и центральные регионы Украины. Атака происходила с юго-восточного направления – район Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (оккупированный Крым).
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 34 "Шахеда".
К отражению атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
В силах обороны Юга уточнили, что 34 дрона были уничтожены в их зоне ответственности:
- 20 – над Николаевщиной,
- 11 – над Кировоградщиной,
- 3 – над Одесчиной.