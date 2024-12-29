Россия запустила "Шахеды": дроны угрожают Одессе

29 декабря 2024, 22:24
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Автор: Ирина Чеботникова

Около семи вечера 29 декабря Воздушные силы сообщили, что есть угроза от "Шахедов". 24 Канал расскажет, где летят вражеские беспилотники и где раздается сигнал тревоги.

На этот раз дроны запустили с оккупированных территорий Украины. Мониторинговые группы предположили, что могли быть дополнительные пуски с территории России. К слову, враг заставляет работать на заводе по производству "Шахедов" 15-летних подростков.

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Где тревога вечером 29 декабря из-за "Шахедов"

22:23, 29 декабря

Дроны летят на разные города

  • Новая группа "шахедов" с Черного моря курсом на Одессу!
  • Группа "шахедов" в районе Днепра курсом на север.
  • "Шахеды" на севере Днепропетровщины курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на Харьковщине курсом на Харьков.
22:02, 29 декабря

Где летят "Шахеды"

  • "Шахеды" на границе Днепропетровщины и Запорожья курсом на Днепр, Новомосковск.
  • "Шахеды" на Полтавщине курсом на Миргород.
  • БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
21:43, 29 декабря

Мониторинговые сообщества пишут, что могли быть новые пуски "Шахедов".

21:10, 29 декабря

Где сейчас тревога

21:04, 29 декабря

  • "Шахеды" на севере Днепропетровщины курсом на Полтавщину.
  • "Шахеды" на севере Донецкой области курсом на Днепропетровщину и Харьковщину.
20:47, 29 декабря

"Шахеды" на Днепр с востока!

20:17, 29 декабря

Новая группа "Шахедов" из Донецкой области на Днепропетровщину.

20:08, 29 декабря

  • Группа вражеских БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья движется на запад.
  • Новая группа дронов на севере Донецкой области курсом на север.
19:16, 29 декабря

Вражеские ударные БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.