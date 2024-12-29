Россия запустила "Шахеды": дроны угрожают Одессе
Около семи вечера 29 декабря Воздушные силы сообщили, что есть угроза от "Шахедов". 24 Канал расскажет, где летят вражеские беспилотники и где раздается сигнал тревоги.
На этот раз дроны запустили с оккупированных территорий Украины. Мониторинговые группы предположили, что могли быть дополнительные пуски с территории России. К слову, враг заставляет работать на заводе по производству "Шахедов" 15-летних подростков.
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Где тревога вечером 29 декабря из-за "Шахедов"
Мониторинговые сообщества пишут, что могли быть новые пуски "Шахедов". "Шахеды" на Днепр с востока! Новая группа "Шахедов" из Донецкой области на Днепропетровщину. Вражеские ударные БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.
Дроны летят на разные города
Где летят "Шахеды"
Где сейчас тревога
Мониторинговые сообщества пишут, что могли быть новые пуски "Шахедов".
"Шахеды" на Днепр с востока!
Новая группа "Шахедов" из Донецкой области на Днепропетровщину.
Вражеские ударные БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.