Россия запустила "Шахеды": дроны угрожают Одессе

Около семи вечера 29 декабря Воздушные силы сообщили, что есть угроза от "Шахедов". 24 Канал расскажет, где летят вражеские беспилотники и где раздается сигнал тревоги.

На этот раз дроны запустили с оккупированных территорий Украины. Мониторинговые группы предположили, что могли быть дополнительные пуски с территории России. К слову, враг заставляет работать на заводе по производству "Шахедов" 15-летних подростков.

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Где тревога вечером 29 декабря из-за "Шахедов"