Россия снова атакует "Шахедами": где есть опасность удара
Россия вечером 3 августа снова запустила "Шахеды" по Украине. Воздушные силы предупреждают об опасности.
В случае объявления воздушной тревоги в вашей области, немедленно направляйтесь в укрытие! Где летят российские БпЛА следит 24 Канал.
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Где летят "Шахеды"?
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Вражеские БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Вражеский БпЛА в направлении северных окраин Харькова. Привлечены средства для его сбивания. Вражеский БпЛА на востоке Харьковщины в направлении Печенегов. Возможна работа ПВО. Зафиксированы дополнительные пуски. Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома Миллерово, Ростовская область. Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома "Халино", Курск, а также с "Навля", Брянская область Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с полигона "Орел-Южный", Орловская область.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеские БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеский БпЛА в направлении северных окраин Харькова. Привлечены средства для его сбивания.
Вражеский БпЛА на востоке Харьковщины в направлении Печенегов.
Возможна работа ПВО.
Зафиксированы дополнительные пуски.
Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома Миллерово, Ростовская область.
Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома "Халино", Курск, а также с "Навля", Брянская область
Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с полигона "Орел-Южный", Орловская область.