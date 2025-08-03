Россия вечером 3 августа снова запустила "Шахеды" по Украине. Воздушные силы предупреждают об опасности.

В случае объявления воздушной тревоги в вашей области, немедленно направляйтесь в укрытие! Где летят российские БпЛА следит 24 Канал.

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Где летят "Шахеды"?

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте