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24 Канал Новости Украины Россия снова атакует "Шахедами": где есть опасность удара
3 августа, 20:21
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Россия снова атакует "Шахедами": где есть опасность удара

София Рожик

Россия вечером 3 августа снова запустила "Шахеды" по Украине. Воздушные силы предупреждают об опасности.

В случае объявления воздушной тревоги в вашей области, немедленно направляйтесь в укрытие! Где летят российские БпЛА следит 24 Канал.

Смотрите также Внимательно к тревогам: мониторы фиксируют активность российской авиации

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте

 

20:43, 03 августа

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:25, 03 августа

Вражеские БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

20:17, 03 августа

  • Вражеские БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный,
  • на севере Сумщины, курс – южный/юго-западный.
20:02, 03 августа

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:01, 03 августа

Вражеский БпЛА в направлении северных окраин Харькова. Привлечены средства для его сбивания.

19:41, 03 августа

Вражеский БпЛА на востоке Харьковщины в направлении Печенегов.

Возможна работа ПВО.

19:12, 03 августа

Зафиксированы дополнительные пуски.

19:10, 03 августа

Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома Миллерово, Ростовская область.

19:08, 03 августа

Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома "Халино", Курск, а также с "Навля", Брянская область

18:47, 03 августа

Состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с полигона "Орел-Южный", Орловская область.