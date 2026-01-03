Российские оккупанты атакуют Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза

Вечером в субботу, 3 января, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы вражеских дронов в ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где сейчас есть угроза "Шахедов"?