24 Канал Новости Украины Российские оккупанты атакуют Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза
3 января, 21:13


Российские оккупанты атакуют Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза

Полина Буянова

Вечером в субботу, 3 января, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы вражеских дронов в ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где сейчас есть угроза "Шахедов"?

 

21:46, 03 января

Вражеские БпЛА, вероятно, разведывательные, на Черниговщине (на юго-востоке от населенного пункта Холмы), на Сумщине (к северу от Путивля и на северо-востоке от Сум), на востоке Днепропетровщины.

21:11, 03 января

БпЛА в направлении Сум с севера.

21:11, 03 января

Вражеский БпЛА на западных окраинах Запорожья, курс – северо-восточный.

21:11, 03 января

Вражеский БпЛА на Сумщине в направлении на/мимо Путивля с востока.

21:10, 03 января

Вражеский БпЛА на востоке Днепропетровщины в направлении на Шахтерское с юго-востока.

 