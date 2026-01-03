Российские оккупанты атакуют Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза
Вечером в субботу, 3 января, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы вражеских дронов в ряде регионов объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас есть угроза "Шахедов"?
Вражеские БпЛА, вероятно, разведывательные, на Черниговщине (на юго-востоке от населенного пункта Холмы), на Сумщине (к северу от Путивля и на северо-востоке от Сум), на востоке Днепропетровщины. БпЛА в направлении Сум с севера. Вражеский БпЛА на западных окраинах Запорожья, курс – северо-восточный. Вражеский БпЛА на Сумщине в направлении на/мимо Путивля с востока. Вражеский БпЛА на востоке Днепропетровщины в направлении на Шахтерское с юго-востока.
