Враг в очередной раз атакует "Шахедами": где есть опасность удара дронами-камикадзе

Россияне снова запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" вечером 2 ноября. В части областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по различным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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