Враг в очередной раз атакует "Шахедами": где есть опасность удара дронами-камикадзе
Россияне снова запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" вечером 2 ноября. В части областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы.
Российские войска не прекращают наносить циничные удары по различным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Сейчас БпЛА фиксируют восточнее Харькова, движется в южном направлении. Воздушные силы сообщают об угрозе дронов-камикадзе для Харьковской области. Полтавская область – угроза ударных БпЛА. БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину,
Актуальное движение ударных БпЛА
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Сейчас БпЛА фиксируют восточнее Харькова, движется в южном направлении.
Воздушные силы сообщают об угрозе дронов-камикадзе для Харьковской области.
Полтавская область – угроза ударных БпЛА. БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину,