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24 Канал Новости Украины Россия начала атаку "Шахедами": для каких областей есть опасность
30 июня, 21:24
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Россия начала атаку "Шахедами": для каких областей есть опасность

Анастасия Колесникова

К вечеру 30 июня оккупанты запустили ударные дроны по Украине. Первые группы вражеских беспилотников зашли с севера.

Россия расширяет производство ударных дронов для усиления атак на Украину. Так, по Харькову враг ударил новым БпЛА "Черника", передает 24 Канал.

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Где есть угроза "Шахедов": смотрите на карте

21:32, 30 июня

Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.

21:24, 30 июня

Харьков – угроза применения врагом ударных БпЛА.

21:21, 30 июня

Вражеские БпЛА с Сумщины направляются курсом на Харьковщину.

21:14, 30 июня

Харьковщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.

21:12, 30 июня

Сумы – угроза применения врагом ударных БпЛА.

21:01, 30 июня

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.