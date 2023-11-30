Россияне ночью запустили 20 "Шахедов": пограничники показали, как сбивали дроны
Источник:Госпогранслужба
Российские военные ежедневно запускают свои дроны-камикадзе, чтобы атаковать Украину. В ночь на 30 ноября пограничники работали над сбиванием "Шахедов".
А вечером 30 ноября выложили видео. На нем можно увидеть боевую работу по иранским дронам-камикадзе, которыми враг атакует наше государство.
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Сбивать "Шахеды" ночью – дело непростое
Российские захватчики умышленно бьют "Шахедами" ночью, чтобы их было еще сложнее обнаруживать. Более того, в последнее время можно увидеть, что враг использует окрашенные темной краской дроны-камикадзе. Как кичатся сами оккупанты, это якобы сделает практически невозможным их взбивание. Но реальность другая – дроны уничтожают, как бы это сложно ни было.
Как пограничники ночью сбивают "Шахеды": смотрите видео
Ночью уничтожили 14 "Шахедов"
В Воздушных силах утром сообщили, что в ночь на 30 ноября российские военные атаковали 20 дронами-камикадзе. Враг запустил ударные беспилотники с двух направлений: оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска. Также враг ударил по Донетчине восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.
Чтобы сбивать воздушные цели, привлекали истребители, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По результатам боевой работы удалось уничтожить 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных, а также центральных областях нашего государства.
Оккупанты запустили "Шахеды" вечером 30 ноября
- Вечером 30 ноября русские военные запустили ударные дроны. Как написали в Воздушных силах ВСУ в 19:38, зафиксировали пуск "Шахедов" из Чауды, что во временно оккупированном Крыму. Призывают следить за последующими сообщениями.
- Подчеркиваем, что очень важно находиться в укрытиях во время воздушной тревоги. Помните, что в результате успешной боевой работы падают обломки. И они также могут причинить вам вред. Не рискуйте собственным здоровьем и не покидайте укрытий до тех пор, пока не будет отбоя воздушной тревоги.