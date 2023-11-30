Россияне ночью запустили 20 "Шахедов": пограничники показали, как сбивали дроны

Российские военные ежедневно запускают свои дроны-камикадзе, чтобы атаковать Украину. В ночь на 30 ноября пограничники работали над сбиванием "Шахедов".

А вечером 30 ноября выложили видео. На нем можно увидеть боевую работу по иранским дронам-камикадзе, которыми враг атакует наше государство.

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Сбивать "Шахеды" ночью – дело непростое

Российские захватчики умышленно бьют "Шахедами" ночью, чтобы их было еще сложнее обнаруживать. Более того, в последнее время можно увидеть, что враг использует окрашенные темной краской дроны-камикадзе. Как кичатся сами оккупанты, это якобы сделает практически невозможным их взбивание. Но реальность другая – дроны уничтожают, как бы это сложно ни было.

Как пограничники ночью сбивают "Шахеды": смотрите видео

Ночью уничтожили 14 "Шахедов"

В Воздушных силах утром сообщили, что в ночь на 30 ноября российские военные атаковали 20 дронами-камикадзе. Враг запустил ударные беспилотники с двух направлений: оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска. Также враг ударил по Донетчине восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.

Чтобы сбивать воздушные цели, привлекали истребители, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По результатам боевой работы удалось уничтожить 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных, а также центральных областях нашего государства.

Оккупанты запустили "Шахеды" вечером 30 ноября