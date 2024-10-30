Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой

30 октября 2024, 19:04
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Автор: София Рожик

Российская армия продолжает терроризировать Украину. Вечером 30 октября враг снова запустил "Шахеды".

Если в вашей области объявлена тревога, немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

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19:24, 30 октября

ПС сообщили, что наблюдается значительная активность российской тактической авиации на юге.

Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для южных регионов Украины.

19:12, 30 октября

БПЛА с Полтавщины движутся на Кировоградщину,
– Воздушные силы.

19:09, 30 октября

Актуальная карта воздушных тревог

19:08, 30 октября

Воздушные силы предупреждают о "Шахедах" в районе Харькова.

Тем временем БПЛА с Днепропетровщины держат курс на Запорожье.

19:07, 30 октября

В Днепре и Павлограде слышали взрывы.

19:05, 30 октября

  • "Шахеды" на Харьковщине продолжают движение на юго-запад,
  • на юге Полтавщины – курсом на Кременчуг,
  • БпЛа с юга Харьковщины – на Донетчину.
19:05, 30 октября

"Шахеды" зафиксировали в районе Днепра и Павлограда, а также Полтавы.

18:36, 30 октября

  • "Шахеды" на севере Харьковщины движутся курсом на юго-запад,
  • на юге Харьковщины – курсом на Днепропетровщину,
  • БПЛА в районе Полтавы – курсом на юг.
  • БПЛА на севере Днепропетровщины – в направлении Днепра.
18:31, 30 октября

Воздушные силы предупредили Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области об угрозе применения ударных БпЛа.