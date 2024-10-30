Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой
Российская армия продолжает терроризировать Украину. Вечером 30 октября враг снова запустил "Шахеды".
Если в вашей области объявлена тревога, немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.
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ПС сообщили, что наблюдается значительная активность российской тактической авиации на юге. Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для южных регионов Украины. БПЛА с Полтавщины движутся на Кировоградщину, Воздушные силы предупреждают о "Шахедах" в районе Харькова. Тем временем БПЛА с Днепропетровщины держат курс на Запорожье. В Днепре и Павлограде слышали взрывы. "Шахеды" зафиксировали в районе Днепра и Павлограда, а также Полтавы. Воздушные силы предупредили Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области об угрозе применения ударных БпЛа.
– Воздушные силы.
Актуальная карта воздушных тревог
ПС сообщили, что наблюдается значительная активность российской тактической авиации на юге.
Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для южных регионов Украины.
БПЛА с Полтавщины движутся на Кировоградщину,
Воздушные силы предупреждают о "Шахедах" в районе Харькова.
Тем временем БПЛА с Днепропетровщины держат курс на Запорожье.
В Днепре и Павлограде слышали взрывы.
"Шахеды" зафиксировали в районе Днепра и Павлограда, а также Полтавы.
Воздушные силы предупредили Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области об угрозе применения ударных БпЛа.