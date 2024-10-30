Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой

Российская армия продолжает терроризировать Украину. Вечером 30 октября враг снова запустил "Шахеды".

Если в вашей области объявлена тревога, немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

Смотрите также В России "перегрев" экономики: есть ли у Путина ресурсы продолжать войну