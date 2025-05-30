Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": в каких областях угроза удара

Российская армия вечером 29 мая снова запустила по мирным украинским городам "Шахеды". Воздушные силы предупредили об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

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Где зафиксированы "Шахеды"

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте