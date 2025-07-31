Украина снова под атакой "Шахедов": какие области под угрозой
Ночью 31 июля Россия в очередной раз запустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Это стало причиной объявления воздушной тревоги в ряде областей.
О пусках вражеских дронов и направлении их движения сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. В случае объявления тревоги в вашем регионе призываем как можно быстрее направляться в укрытие.
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Куда движутся вражеские БпЛА?
Дроны на границе Черкасской и Киевской областей, направляются на запад/северо-запад. Новые группы ударных дронов на северо-западе и востоке Харьковщины. Держат курс на юг. Вражеские БпЛА в Черкасской области движутся на запад/северо-запад. Вражеские БпЛА в направлении Черкасс. Новые группы вражеских БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины. Двигаются на северо-запад. Кировоградская, Черкасская и Одесская области под угрозой ударных БпЛА. Ударные дроны движутся на Миргород, Гадяч, Комышня, что на Полтавщине. Николаевская область под угрозой применения ударных дронов из акватории Черного моря. Угроза применения ударных БпЛА с юга для Донетчины Николаевщина под угрозой применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря. Херсонская область под угрозой применения врагом ударных БпЛА.
Обновления по движению БпЛА
Обновления по движению дронов
Дроны на границе Черкасской и Киевской областей, направляются на запад/северо-запад.
Новые группы ударных дронов на северо-западе и востоке Харьковщины. Держат курс на юг.
Вражеские БпЛА в Черкасской области движутся на запад/северо-запад.
Вражеские БпЛА в направлении Черкасс.
Новые группы вражеских БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины. Двигаются на северо-запад.
Кировоградская, Черкасская и Одесская области под угрозой ударных БпЛА.
Ударные дроны движутся на Миргород, Гадяч, Комышня, что на Полтавщине.
Николаевская область под угрозой применения ударных дронов из акватории Черного моря.
Угроза применения ударных БпЛА с юга для Донетчины
Николаевщина под угрозой применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.
Херсонская область под угрозой применения врагом ударных БпЛА.