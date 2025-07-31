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24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой "Шахедов": какие области под угрозой
31 июля, 23:49
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Украина снова под атакой "Шахедов": какие области под угрозой

Дария Черныш

Ночью 31 июля Россия в очередной раз запустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Это стало причиной объявления воздушной тревоги в ряде областей.

О пусках вражеских дронов и направлении их движения сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. В случае объявления тревоги в вашем регионе призываем как можно быстрее направляться в укрытие.

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Куда движутся вражеские БпЛА?

 

 

01:21, 01 августа

Дроны на границе Черкасской и Киевской областей, направляются на запад/северо-запад.

01:20, 01 августа

Новые группы ударных дронов на северо-западе и востоке Харьковщины. Держат курс на юг.

01:02, 01 августа

Вражеские БпЛА в Черкасской области движутся на запад/северо-запад.

00:21, 01 августа

Вражеские БпЛА в направлении Черкасс.

00:20, 01 августа

Новые группы вражеских БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины. Двигаются на северо-запад.

00:07, 01 августа

Кировоградская, Черкасская и Одесская области под угрозой ударных БпЛА.

23:56, 31 июля

Обновления по движению БпЛА

  • БпЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, направляется на север/северо-запад;
  • На северо-востоке и в центре Полтавщины, курсом на юго-запад;
  • На юге Николаевской области, курсом на север;
  • Новые группы БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на юго-запад;
  • Новые группы БпЛА на севере Донецкой области, западным курсом.
23:51, 31 июля

Ударные дроны движутся на Миргород, Гадяч, Комышня, что на Полтавщине.

23:41, 31 июля

Николаевская область под угрозой применения ударных дронов из акватории Черного моря.

23:08, 31 июля

Обновления по движению дронов

  • БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курсом на Полтавщину;
  • На севере Сумщины, курсом на юго-запад;
  • На границе Донецкой и Днепропетровской областей, курсом северным;
  • На юге Запорожской области, курсом на северо-восток;
  • На северо-востоке Полтавщины, курсом на юго-запад.
22:59, 31 июля

Угроза применения ударных БпЛА с юга для Донетчины

22:07, 31 июля

Николаевщина под угрозой применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.

21:30, 31 июля

Херсонская область под угрозой применения врагом ударных БпЛА.