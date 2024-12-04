Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой
Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Вечером 4 декабря страна-агрессор снова запустила "Шахеды".
Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то пройдите в укрытие. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.
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Где летят "Шахеды"
Новые вражеские БпЛА на востоке Сумской области. Курс – западный, юго-западный. Группа БПЛА на севере Сумской области движется юго-западным курсом. Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Сумской области,
– Воздушные силы.
Новые вражеские БпЛА на востоке Сумской области. Курс – западный, юго-западный.
Группа БПЛА на севере Сумской области движется юго-западным курсом.
Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Сумской области,