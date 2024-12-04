Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой

Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Вечером 4 декабря страна-агрессор снова запустила "Шахеды".

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то пройдите в укрытие. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где летят "Шахеды"