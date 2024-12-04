Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой

4 декабря 2024, 20:44
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Автор: София Рожик

Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Вечером 4 декабря страна-агрессор снова запустила "Шахеды".

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то пройдите в укрытие. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где летят "Шахеды"

 

 

20:50, 04 декабря

Новые вражеские БпЛА на востоке Сумской области. Курс – западный, юго-западный.

20:31, 04 декабря

Группа БПЛА на севере Сумской области движется юго-западным курсом.

20:14, 04 декабря

Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Сумской области,
– Воздушные силы.