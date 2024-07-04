Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

4 июля 2024, 00:00
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В ночь на 4 июля оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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00:28, 04 июля

Еще группы БпЛА из Курской области через Сумскую-Черниговскую области, западным/юго-западным курсом,
– отметили в Воздушных силах.

00:26, 04 июля

По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

23:49, 03 июля

По данным Воздушных сил, новая группа БпЛА заходит на Сумщину из Курской области.

Фиксируется БпЛА в восточной части Черниговской области – курс западный.

23:30, 03 июля

БпЛА на Сумщине в направлении Конотопа,
– написали в Воздушных силах.

23:26, 03 июля

Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА для Сумской и Черниговской областей.

Автор: Маргарита Волошина