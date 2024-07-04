Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

В ночь на 4 июля оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Россияне ударили КАБами по Харькову: количество пострадавших снова возросло, среди них – младенец