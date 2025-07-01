Мастерское сбивание "Шахеда" над Киевом: ВСУ показали уникальный кадр

Ночью 4 июля Киев в очередной раз подвергся массированной комбинированной атаке. Город атаковали десятки ударных дронов и ракет различных типов.

В результате вражеской атаки в городе вспыхнуло много пожаров. Есть повреждения ряда гражданских объектов. Также известно о десятках раненых и 2 погибших, передает 24 Канал.

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Метко в цель

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В частности, на счету операторов дронов-перехватчиков десятки сбитых "Шахедов".

Сухопутные войска тем временем показали уникальные кадры мастерской работы наводчика 23-мм спаренной зенитной установки Отдельной президентской бригады.

Ему понадобилось всего три очереди, чтобы поразить вражеский дрон Shahed над Киевом. В ночь на 4 июля расчет наводчика сбил две цели,

– говорится в сообщении военных.

Ювелирная работа наводчика ЗУ-23-2: смотрите видео

К слову, ночная атака 4 июля установила новый антирекорд по количеству запущенных врагом "Шахедов". 330 ударных дронов атаковали Украину.