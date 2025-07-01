Мастерское сбивание "Шахеда" над Киевом: ВСУ показали уникальный кадр
- 4 июля Киев подвергся массированной атаке дронами и ракетами.
- Сухопутные войска показали искусную работу наводчика, который "Шахед" над Киевом, выпустив всего три очереди из зенитной установки.
Ночью 4 июля Киев в очередной раз подвергся массированной комбинированной атаке. Город атаковали десятки ударных дронов и ракет различных типов.
В результате вражеской атаки в городе вспыхнуло много пожаров. Есть повреждения ряда гражданских объектов. Также известно о десятках раненых и 2 погибших, передает 24 Канал.
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Метко в цель
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В частности, на счету операторов дронов-перехватчиков десятки сбитых "Шахедов".
Сухопутные войска тем временем показали уникальные кадры мастерской работы наводчика 23-мм спаренной зенитной установки Отдельной президентской бригады.
Ему понадобилось всего три очереди, чтобы поразить вражеский дрон Shahed над Киевом. В ночь на 4 июля расчет наводчика сбил две цели,
– говорится в сообщении военных.
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К слову, ночная атака 4 июля установила новый антирекорд по количеству запущенных врагом "Шахедов". 330 ударных дронов атаковали Украину.