Вражеские "Шахеды" движутся по Украине: где существует опасность из-за российских дронов
Вечером 5 февраля россияне запустили несколько "Шахедов", которые уже движутся в воздушном пространстве Украины. Сейчас существует опасность поражения дронами-камикадзе, а в прифронтовых областях ракетами, которые запустили с авиации.
Где движутся вражеские БпЛА и в каких областях есть опасность, сообщает 24 Канал. В случае приближения вражеских дронов находитесь в безопасном месте.
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Где фиксируются вражеские БпЛА
Вражеский ударный БпЛА над Сумами. Черкасская область Звенигородский район – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока! Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с северо-запада. Черкасская область Черкасский и Золотоношский районы – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока. Скоростная цель на Харьковщине в юго-западном направлении. Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с севера. БпЛА на юго-западе Сумщины, курс – западный/юго-западный; БпЛА в центре Кировоградщины, курс – западный западный; БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс – северный; БпЛА на юге и севере Харьковщины, курс – северный/южный; БпЛА на востоке Киевщины, курс – южный. Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока! Новые группы вражеских БпЛА заходят на юго-восток Днепропетровщины через Запорожскую область с ВОТ. Запорожская и Донецкая области – активность вражеских разведывательных БпЛА. Новые вражеские БпЛА заходят на Днепропетровщину через Запорожскую область с ВОТ. Обновление информации о движении вражеских БпЛА: Над юго-восточной частью Запорожья пролетает вражеский БпЛА. Будьте осторожны! Обновление информации о вражеских БпЛА: Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донецкую и Сумскую области. Донецкая, Харьковская, Черниговская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА на западе Сумской области и на востоке Черниговской области, курс – юго-западный;
БпЛА на юго-востоке Харьковской области, курс – западный/северо-западный;
БпЛА на юго-востоке Днепропетровской области, курс – северный.
БпЛА на севере Сумщины, курс – западный/юго-западный.
Вражеский ударный БпЛА над Сумами.
Черкасская область Звенигородский район – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока!
Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с северо-запада.
Черкасская область Черкасский и Золотоношский районы – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока.
Скоростная цель на Харьковщине в юго-западном направлении.
Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с севера.
БпЛА на юго-западе Сумщины, курс – западный/юго-западный;
БпЛА в центре Кировоградщины, курс – западный западный;
БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс – северный;
БпЛА на юге и севере Харьковщины, курс – северный/южный;
БпЛА на востоке Киевщины, курс – южный.
Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока!
Новые группы вражеских БпЛА заходят на юго-восток Днепропетровщины через Запорожскую область с ВОТ.
Запорожская и Донецкая области – активность вражеских разведывательных БпЛА.
Новые вражеские БпЛА заходят на Днепропетровщину через Запорожскую область с ВОТ.
Обновление информации о движении вражеских БпЛА:
Над юго-восточной частью Запорожья пролетает вражеский БпЛА. Будьте осторожны!
Обновление информации о вражеских БпЛА:
Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донецкую и Сумскую области.
Донецкая, Харьковская, Черниговская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.