Вражеские "Шахеды" движутся по Украине: где существует опасность из-за российских дронов

Вечером 5 февраля россияне запустили несколько "Шахедов", которые уже движутся в воздушном пространстве Украины. Сейчас существует опасность поражения дронами-камикадзе, а в прифронтовых областях ракетами, которые запустили с авиации.

Где движутся вражеские БпЛА и в каких областях есть опасность, сообщает 24 Канал. В случае приближения вражеских дронов находитесь в безопасном месте.

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Где фиксируются вражеские БпЛА