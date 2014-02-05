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24 Канал Новости Украины Вражеские "Шахеды" движутся по Украине: где существует опасность из-за российских дронов
5 февраля, 23:06
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Вражеские "Шахеды" движутся по Украине: где существует опасность из-за российских дронов

Дарья Смородская

Вечером 5 февраля россияне запустили несколько "Шахедов", которые уже движутся в воздушном пространстве Украины. Сейчас существует опасность поражения дронами-камикадзе, а в прифронтовых областях ракетами, которые запустили с авиации.

Где движутся вражеские БпЛА и в каких областях есть опасность, сообщает 24 Канал. В случае приближения вражеских дронов находитесь в безопасном месте.

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Где фиксируются вражеские БпЛА

00:00, 06 февраля

  • БпЛА на юго-западе Сумщины, курс – западный/юго-западный/северо-западный;
  • БпЛА на юго-западе Кировоградщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс – северный/восточный;
  • БпЛА на границе Полтавщины, Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс – южный.
23:42, 05 февраля

Вражеский ударный БпЛА над Сумами.

23:28, 05 февраля

Черкасская область Звенигородский район – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока!

23:24, 05 февраля

Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с северо-запада.

23:16, 05 февраля

Черкасская область Черкасский и Золотоношский районы – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока.

23:07, 05 февраля

Скоростная цель на Харьковщине в юго-западном направлении.

23:05, 05 февраля

Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с севера.

23:04, 05 февраля

БпЛА на юго-западе Сумщины, курс – западный/юго-западный;

БпЛА в центре Кировоградщины, курс – западный западный;

БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс – северный;

БпЛА на юге и севере Харьковщины, курс – северный/южный;

БпЛА на востоке Киевщины, курс – южный.

22:42, 05 февраля

Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока!

22:23, 05 февраля

Новые группы вражеских БпЛА заходят на юго-восток Днепропетровщины через Запорожскую область с ВОТ.

22:22, 05 февраля

  • БпЛА на севере и в центре Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс – западный;
  • БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс – северный;
  • БпЛА на юге и востоке Харьковщины, курс – северо-восточный.
22:18, 05 февраля

Запорожская и Донецкая области – активность вражеских разведывательных БпЛА.

21:49, 05 февраля

Новые вражеские БпЛА заходят на Днепропетровщину через Запорожскую область с ВОТ.

21:43, 05 февраля

Обновление информации о движении вражеских БпЛА:

  • БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на границе Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей, курс – западный;
  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровской области, курс – северный;
  • БпЛА на юге Харьковской области, курс – северный.
21:33, 05 февраля

Над юго-восточной частью Запорожья пролетает вражеский БпЛА. Будьте осторожны!

21:07, 05 февраля

Обновление информации о вражеских БпЛА:
БпЛА на западе Сумской области и на востоке Черниговской области, курс – юго-западный;
БпЛА на юго-востоке Харьковской области, курс – западный/северо-западный;
БпЛА на юго-востоке Днепропетровской области, курс – северный.

20:56, 05 февраля

Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донецкую и Сумскую области.

20:36, 05 февраля

Донецкая, Харьковская, Черниговская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:15, 05 февраля

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА на севере Сумщины, курс – западный/юго-западный.